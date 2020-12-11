الصين تسجل 15 حالة كورونا فقط منها 9 لوافدين

المواطن - متابعة

تواصل حالات كورونا في الصين التراجع بشكل شديد في الوقت الذي تشهد فيه العديد من دول العالم مثل روسيا الجارة الملاصقة للصين ارتفاعًا كبيرًا في حالات كوفيد 19 مقارنة بالشهور الماضية.

حالات كورونا الجديدة في الصين

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إنها تلقت تقارير عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها ست إصابات محلية وتسع حالات وافدة.

وأضافت في تقريرها اليومي أن من بين حالات الإصابة المحلية، تم تسجيل أربع حالات في مقاطعة سيتشوان وحالتين في مقاطعة هيلونغجيانغ، ولم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، فيما تماثل ثمانية مرضى للشفاء وخرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19 في البلاد يوم الخميس.

حالات كورونا في الصين

وحتى نهاية يوم الخميس، تم تسجيل 3989 حالة وافدة، بينها 3743 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيهم و246 لا تزال في المستشفيات، ولم تسجل حالات وفاة بسبب المرض بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 86688 حالة حتى يوم الخميس، من بينها 292 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج الطبي.

وبلغت حالات التعافي من كورونا 81762، بينما توفي 4634 شخصًا بسبب المرض، وفقًا للتقرير.

وتوجد في البر الرئيسي الصيني ثلاث حالات مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 حتى يوم الخميس، فيما لا يزال 6708 أشخاص كانوا مخالطين لمرضى يخضعون للملاحظة الطبية.

وسجلت الصين أيضًا سبع حالات جديدة دون أعراض يوم الخميس، بينها ست حالات وافدة من الخارج وفي اليوم نفسه، تمت إعادة تصنيف حالتين دون أعراض كحالتي إصابة مؤكدة.

وقالت اللجنة إن حوالي 200 حالة دون أعراض يخضعون للملاحظة الطبية بينها 191 حالة وافدة.

حالات كورونا في هونج كونج وماكاو

وحتى يوم الخميس، تم تسجيل 7291 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بينها 114 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و46 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

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