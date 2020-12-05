العثور على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث

المواطن - تثليث

تمكن فريق غوث التطوعي للبحث والإنقاذ من العثور على 3 مفقودين، مفيدين بأنهم عالقون بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة ضواحي محافظة تثليث وانقطع الاتصال بهم.

وأعلن فريق غوث أنه تلقى طلب بحث ومساندة من شرطة محافظة تثليث عن ٤ مفقودين اتصلوا مستغيثين بالجهات الأمنية، حيث استعد “غوث” للبحث عن المفقودين منطلقاً فجراً عند آخر إحداثية التُقطت للجوّال.

وتم العثور على ثلاثة منهم؛ وُجد أحدهم محتجزاً في بئر، حيث قدّم أعضاء الفريق الإسعافات الأولية لهم، وأُبلغت الجهات الأمنية لإخراج المحتجز بعد الاطمئنان عليهم.

وأضاف فريق غوث التطوعي للبحث والإنقاذ أنه تبقى المفقود الرابع ويسعى الفريق للبحث عنه.

الحمد لله عثر فريق غوث على ثلاثة ثائهين أثناء البحث عن مفقود تثليث وأتضح أنهم رفقة للمتصل المستغيث وأنهم كانوا في سيارة واحدة وتفرفوا راجلة ومازال الرابع مفقود وجاري البحث عنه pic.twitter.com/R2evYNKAL8 — غوث للإنقاذ (@ghawthteam) December 5, 2020

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