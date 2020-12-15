العقوبات الأمريكية على تركيا .. خطوة جديدة لكبح جماح أردوغان

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال موقع أحوال التركي: إن العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا لشرائها النظام الصاروخي الروسي إس- 400 لن تؤثر على اقتصادها الهش والمنهار بالأساس، لكنها ستؤثر بشكل واضح على صناعة الدفاع، والتي تتطلب قطع غيار مستوردة لإنتاج الأسلحة وبيعها في الخارج.

ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الإجراءات العقابية يوم أمس الاثنين، مستبقًا مطالبة الكونجرس بمعاقبة تركيا بموجب قانون جاستا.

واستهدفت العقوبات الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية (SSB)، حيث تحظر تراخيص التصدير لأي سلع وخدمات يتم نقلها إليها.

وتسلمت تركيا ، العضو في الناتو، صواريخ الدفاع الجوي إس-400 العام الماضي واختبرتها في أكتوبر.

وتقول الولايات المتحدة، التي تقول إنها عرضت على تركيا بدائل لمنظومة أس-400، وحلفاء الناتو: إن النظام الروسي يهدد أنظمة أسلحة التحالف، بما في ذلك الطائرة المقاتلة الأمريكية إف-35 الشبح.

ردع الصناعات الدفاعية التركية:

وقال آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد أبحاث السياسة الخارجية بواشنطن، على تويتر: إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسعى إلى تطوير مجال صناعة الأسلحة كجزء من الجهود المبذولة لتحويل تركيا إلى قوة إقليمية وعالمية مستقلة عن الوصاية الغربية.

وتحظر العقوبات أيضًا أي أصول قد يمتلكها رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، إسماعيل دمير وثلاثة مسؤولين كبار آخرين في الولايات القضائية الأمريكية وتمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.

واستبعدت الولايات المتحدة تركيا بالفعل من شراء طائرات F-35 ردًّا على شرائها أنظمة إس-400.

تركيا تتحدى الولايات المتحدة:

وردًّا على العقوبات، أعلن دمير أن أنقرة عازمة على مواصلة الطريق بتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، على الرغم من العقوبات الأمريكية وربما بوتيرة أسرع.

وقال دمير، الثلاثاء: “ننتظر أن تبقى العقوبات الأمريكية على تركيا في إطارها المحدد، وأن لا تؤثر على العلاقات بين البلدين”.

كما أضاف: “تربطنا مع أمريكا علاقة تحالف في الناتو وعلاقات على مختلف الأصعدة، وجميعنا يرغب في استمرار هذه العلاقات”.

ترحيب يوناني:

ومن جهتها، رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة “إس-400″ الروسية للدفاع الجوي، معربة عن شعورها بـ”الارتياح” لهذا القرار.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد أشارت في بيان لها، الاثنين، إلى أن بلادها بصفتها عضوًا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين.

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