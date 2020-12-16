العنزي: فيتوريا المشكلة الكبيرة في النصر

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، من تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي عرضه لانتقادات قوية.

النصر يُعاني هذا الموسم:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط فقط، ويستعد لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الرائد على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره وخطف بطاقة التأهل.

فيتوريا سبب تراجع النصر:

وعلق الإعلامي محمد العنزي على سبب تراجع العالمي، خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “فيتوريا هو المشكلة الكبيرة في النصر لا تعلم ماذا يريد، والأخطاء التحكيمية التي يعاني منها النصر”.

وقال الإعلامي خالد السعود: “مباريات الكأس كل شيء متاح فيها.. إذا النصر غدًا لم يتجاوز الرائد سوف تكون مشكلة كبيرة”، وتابع الإعلامي ماجد الفهمي: “الرائد أفضل من التعاون في الشكل الفني.. تضييع الفرص في النصر ليس فنيًّا وإنما نفسيًّا”.

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