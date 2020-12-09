العنصرية توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير

المواطن - مروة نبيل

توقفت مباراة باريس سان جيرمان ضد إسطنبول باشاك شهير؛ بسبب إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للمدرب المساعد بالفريق التركي، بيير ويبو.

العنصرية توقف المباراة:

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الحكم الرابع الروماني وصف المدرب المساعد بـ”الرجل الأسود”، ليحتدم النقاش بينهما، وقال ويبو: إن الحكم تحدث إليه بعنصرية ووصفنه بـ”الزنجي”، فيما كان عليه أن يُخاطبه باسمه أو بوصفه كأحد أعضاء الجهاز التدريبي.

وبدأت الأزمة حينما توجه الحكم لطرد المدرب المساعد بعد تلقيه إشارة من الحكم الرابع، وقام بطرده قبل أن يحتد النقاش، وتتوقف المباراة ليذهب الفريقان إلى غرف خلع الملابس، بعدما طالب لاعب الفريق التركي ديمبا با، من لاعبي فريقه مغادرة الملعب.

سان جيرمان ضد باشاك شهير:

وتُشير الأنباء إلى رفض الفريق التركي لاستكمال مباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير بسبب هذه الأزمة، وطالب باستبعاد الحكم الرابع من اللقاء بشكل نهائي، وليس التبديل مع حكم الفيديو؛ والذهاب إلى غرفة الـVAR.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تعليق اللقاء ولم يكشف تفاصيل، فيما أكدت تقارير أنه يعتزم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير إلى مساء الأربعاء، بعد موقف الفريق التركي وفي ظل توتر الأجواء بسبب الإساءة العنصرية.

وتوقف المباراة المقامة على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا عند الدقيقة 16 حينما كانت تُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر حساب نادي إسطنبول باشاك شهير التركي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة مكتوب عليها “لا للعنصرية”، في رسالة إلى “يويفا” الذي يتخذ هذه العبارة شعارًا له في ملاعب كرة القدم.

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