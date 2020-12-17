الفتح يُحقق المفاجأة ويُقصي الهلال من كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والفتح قبل قليل بفوز نادي الفتح بهدفين دون رد ليعبر إلى دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشوط الأول من مباراة الهلال والفتح

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين حيث لم ينجح أي منهما في إحراز الهدف الأول.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال والفتح

وفي الشوط الثاني، كشر نادي الفتح عن أنيابه الهجومية ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب المغربي مراد باتنا بالدقيقة الخامسة والخمسين.

وواصل الزعيم سعيه بكل قوة لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي الفتح.

وفي ظل سعي الهلال لإحراز هدف التعادل، تمكن فريق الفتح من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان الباطن هزم أبها بثلاثية نظيفة، بينما يلعب الأهلي مع العين والاتحاد مع الوحدة مساء اليوم، كما أن مباراة الاتفاق والفيصلي لم يُحسم بعد الفائز بها.

جدير بالذكر أن الهلال كان تُوج بلقب كأس الملك موسم 2019/2020 بعدما تغلب على نادي النصر في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 يوم 28 نوفمبر الماضي في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان الزعيم خسر من نادي الوحدة يوم الأحد الماضي في دوري المحترفين بنتيجة 2-1 قبل مواجهة الفتح اليوم الخميس.

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