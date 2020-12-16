الفهد يؤكد حرصه على نزاهة تصويت الآسيوية 2030

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، أحمد الفهد حرصه على نزاهة التصويت على المدينة المستضيفة لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030.

الفهد يجتمع بالوفدين

ولفت حساب “الرياضية – عاجل” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفهد يجتمع بالوفدين السعودي والقطري، ويؤكد لهما حرصه الشديد على نزاهة عملية التصويت على المدينة المستضيفة لنسخة 2030 بعد الاشتباه بوجود اختراق.

وكان الوفد السعودي قد طالب بوقف التصويت رسميًا بعد ظهور لقطات في شاشة العرض الخاصة بالتصويت تظهر إمكانية تعرض عملية التصويت للتلاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستجاب المجلس الأولمبي الآسيوي بعد ذلك لطلب الوفد السعودي، وسمح بدخول ممثل إلى غرفة التحكم بالتصويت، من أجل التأكد من سلامة عملية التصويت بعد ظهور روابط لصفحات مشبوهة.

الرياض والدوحة يتنافسان على استضافة الآسيوية

وسبق أن أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان رسمي إلى أن الرياض والدوحة تقدما رسميًّا لاستضافة النسخة الـ21 من الألعاب الآسيوية، وذلك قبل المهلة المحددة في 23 من شهر إبريل الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية 2022، فيما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة إيتشي في اليابان عام 2026.

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