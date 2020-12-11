الفيصلي يتجاوز الرائد بثنائية ويصعد للثالث

المواطن - محمد سمعه

حسم الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، مباراة الرائد بالفوز بنتيجة 2/ 0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الفيصلي والرائد:

ونجح عنابي سدير في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب حسين الشويش لاعب الرائد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد بالشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني، كثف الفيصلي من محاولاته وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب جويليرمي أوجستو من إحراز الهدف الثاني لعنابي سدير بطريقة جميلة في الدقيقة السادسة والثمانين.

وبعد الفوز بثنائية نظيفة، أصبح رصيد عنابي سدير 13 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وقبل مباراة عنابي سدير والرائد، كان القادسية هزم نادي العين بنتيجة هدفين لهدف، بينما تُقام حاليًّا مباراة الشباب والاتحاد في ختام مباريات اليوم الجمعة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

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