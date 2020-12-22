القبض على 3 مخالفين سرقوا المركبات لاستخدامها في سلب المارة بالرياض

المواطن - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات واستخدامها في سلب المارة.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات واستخدامها في سلب المارة والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود وممتلكات، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث بلغت قيمة المسروقات بواسطتها (400,000) ريال، وجرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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