القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 90 طنًّا من الحطب المحلي في الرياض

المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 90 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مقر محاط بحاجز ترابي شرق مدينة الرياض يديره مواطناً ومخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، ما يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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