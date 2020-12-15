الكشف عن حكام الجولة 10 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث يُقام 5 مباريات اليوم.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة العدالة ضد الساحل عند الساعة الثالثة عصرًا، ثم يلعب الدرعية مع هجر، ويُلاقي الجبلين فريق الكوكب، ويحل الثقبة ضيفًا على عرعر، ويستضيف الفيحاء نظيره جدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى قد انطلقت، أمس الاثنين، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل ضد نظيره الحزم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وانتهت بفوز الضيوف بنتيجة 4/1.

دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة العدالة والساحل في دوري الدرجة الأولى، أحمد البركاتي، ويُعاونه سعد الدهلاوي وسعيد آل مهدي، وتركي هشلان حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الدرعية وهجر، أحمد الرميخاني، ويُساعده سامي الحركان ومحمد الونيان، والحكم الرابع فهد الهذيلي.

ومن المُقرر أن يُدير خالد الجهني مباراة الجبلين والكوكب، ويُعاونه سامي العرفج وأحمد الودعاني، والحكم الرابع رائد الأحمدي، فيما يقود ميثم جاسم الدليم، لقاء الثقبة وعرعر، ويُساعده ميثم علي الدليم وماجد الحربي، وحير الشريد حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم محمد السماعيل مباراة جدة والفيحاء، ويُساعده حسين البراهيم وحسن العاقول، وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، ويُدير إبراهيم الأصيل مواجهة النجوم ونجران، ويُعاونه بليغ آل رمضان وحسام الحبيب، والحكم الرابع حسن الحبيب.

وعُين محمد الدقاش حكمًا لمباراة الشعلة والطائي، ويُساعده ناصر الفايدي ورائد الرميثي، ومحمد القرني حكمًا رابعًا، ويُدير عبدالله العويدان لقاء أُحد والنهضة، ويُعاونه عبدالله آل عجيم وعبدالله آل مداد، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا.

وسيكون عبدالله الخربوش حكمًا لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ونظيره البكيرية، ويُساعده كل من محمد المطرودي وحامج الأحمري، وسيكون حسين أبو شاهين حكمًا رابعًا.

شارك الخبر