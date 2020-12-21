الكشف عن نوع إصابة حمدالله بعد مغادرته لقاء الباطن

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر للإصابة خلال مباراة الباطن التي أُقيمت ظهر اليوم الاثنين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين وغادر على إثرها المباراة بالشوط الثاني.

وذكر بدر رافع مراسل القنوات الرياضية السعودية أن اللاعب المغربي يُعاني من شد في العضلة الضامة تسبب في مغادرته لمباراة الباطن قبل نهايتها.

وكان النصر تمكن من الفوز على الباطن بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة، ليحقق العالمي ثاني انتصاراته في بطولة دوري المحترفين بالموسم الحالي.

تسلل حمدالله يُلغي هدف خالد الغنام الأول

وسجل اللاعب خالد الغنام هدفًا للعالمي بالدقيقة الـ59 ولكن تم إلغائه بسبب تواجد اللاعب عبدالرزاق حمدالله في موقف تسلل عندما وصلت الكرة له قبل خالد الغنام.

ولم ييأس خالد الغنام، حيث نجح وتمكن من إحراز الهدف الأول لـ النصر بالدقيقة الـ87 بعد تمركز دفاعي سيئ من لاعبي الباطن.

ثم أضاف اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، ثاني أهداف النصر بالدقيقة الـ91 من ركلة جزاء، ثم قلص اللاعب فابيو فارق الأهداف بإحرازه الهدف الأول للباطن بالدقيقة الـ94 من عمر المباراة.

النصر يصل للنقطة السابعة في الدوري

وبعد نهاية مباراة النصر والباطن، أصبح رصيد النصر 7 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز السابع.

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