المالية السودانية تُوافق على إنشاء بورصتين للذهب والمعادن

المواطن - متابعة

وافقت وزارة المالية السودانية على إنشاء بورصة للذهب والمعادن والمحاصيل الزراعية.

وأكدت وزيرة المالية السودانية، الدكتورة هبة محمد علي، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال، المنعقد اليوم، أنّ هذه الإدارة من أهم المُؤسّسات، خاصةً بعد رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودخوله حيِّز التنفيذ اليوم، الأمر الذي يُشجِّع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسودان.

وأشارت إلى واحدة من أكبر مهام سُلطة تنظيم الأسواق، المتمثلة في مهمة منح التراخيص لإنشاء الأسواق المالية على اختلافها والجهات المُتعاملة في القطاع المالي من شركات الإسهام العامة والصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة المالية والوكلاء ومراكز الإيداع.

وبيّنت الدكتورة هبة أن وزارة المالية سوف تعتمد عليها في طرح الأوراق المالية لتقليل الاستدانة من النظام المصرفي لمكافحة التضخم كأحد أهداف موازنة العام 2021م، إذ وجّهت بمراجعة شركات الوساطة المالية العاملة حاليًّا.

شارك الخبر