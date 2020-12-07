المرشح الرئاسي لبرشلونة: ميسي أفضل لاعب في العالم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال خوان لابورتا، المرشح الرئاسي لنادي برشلونة: إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق عقدًا جديدًا بمبالغ كبيرة في برشلونة.

وسحب ميسي طلب انتقاله في الصيف بعد أن أصيب بخيبة أمل من إدارة النادي تحت قيادة جوسيب ماريا بارتوميو، ووعد بإكمال العام الأخير من عقده.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أندية مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وإنتر ميلان جميعها مرتبطة بشكل كبير للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

أفضل لاعب في العالم:

ولا يمر ميسي بأفضل مستوياته حتى الآن هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، ويقبع برشلونة في المركز التاسع في الليغا بعد هزيمة مفاجئة 2/ 1 أمام قادس يوم السبت بعد أن سجل نجمه أربعة أهداف فقط في 10 مباريات بالدوري.

لكن لابورتا، الذي كان رئيسًا لبرشلونة بين عامي 2003 و2010، يعتقد أن ميسي يستحق وزنه من ذهب على الرغم من بلوغه 33 عامًا.

وقال لابورتا: “أنا أعتبره أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، في رأيي، فإن جميع اللاعبين، عندما يفوزون بالعديد من الألقاب ويحققون الكثير للنادي، يستحقون التقدير وفقًا لذلك.

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