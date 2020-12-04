المسابقات تؤجل مباراة القيصومة والأنصار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تأجيل مباراة القيصومة والأنصار، لتُقام مساء يوم غد السبت.

المسابقات تؤجل المباراة

وذكرت اللجنة: “بناءً على تقرير حكم المباراة بعدم إمكانية إقامة مباراة القيصومة والأنصار ضمن دوري الدرجة الثانية على ملعب نادي القيصومة بسبب الأحوال الجوية”.

وقررت اللجنة تأجيل مباراة القيصومة والأنصار إلى غدٍ السبت الساعة 3:15 عصرًا، ونقلها إلى ملعب التعليم بحفر الباطن”، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”.

القيصومة والأنصار

ويسير الفريقان بشكل جيد في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأنصار صاحب المركز الخامس بـ9 نقاط.

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