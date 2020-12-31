المغرب تسجل 1861 إصابة جديدة بكورونا

المواطن - متابعة

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 439193.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7388، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 24301.

يذكر أن مرض كورونا أو “كوفيد-19″، يؤثر في الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة.

ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون به أعراضًا طفيفة إلى متوسطة ويشفون من دون دخول المستشفى.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

حمّى

سعال جاف

إرهاق

الأعراض الأقل شيوعًا:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

شارك الخبر