المناعي: من النادر تعثر الهلال في 3 مباريات متتالية

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني التونسي يوسف المناعي على صعوبة مواجهة فريقه القادسية ضد الهلال، مؤكدًا في الوقت ذاته تأثر جميع الفرق من ضغط المباريات هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لمواجهة نظيره الهلال على ملعب الأمير سعود بن جلوي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المناعي يؤكد صعوبة مواجهة الهلال:

وتحدث المناعي عن مباراة القادسية ضد الهلال قائلًا: “استعدادنا لمواجهة الزعيم كاستعدادنا لأي مباراة أخرى، لم يكن لدينا الوقت الكافي للإعداد بالشكل المطلوب، لكن درسنا المنافس بشكل جيد عبر تقنية الفيديو”.

وواصل المدرب التونسي تصريحاته، اليوم الأحد، قائلًا: “الانتصارات تعطيك ثقة لتبني عليها وتشحذ همم اللاعبين وتزيد التجانس والتقارب بين اللاعبين وتبني شخصية الفريق”.

وأضاف: “الفريق تعرض لكثير من الانتقادات، لكن في الفترة الأخيرة كان هناك إشادات أيضًا، وفي كل الأحوال نعمل على عزل اللاعبين لتحقيق الثبات الانفعالي وعدم التأثر بالانتقادات والإشادات ونعمل بنفس العقلية والروح الانضباطية مهما كانت نتائج الفريق ونقف على أرض ثابتة”.

وتابع المناعي: “كل لاعب متحفز للعب ضد منافس على مستوى عالي مثل الهلال وبطبيعة الحال هي مواجهة خاصة، ونحاول التعامل مع المباراة على أنها لا تتعدى مباراة دوري، وبالتأكيد سنجد الهلال بوجه مغاير فمن النادر أن يتعثر حامل اللقب في 3 مباريات متتالية”.

ضغط المباريات سيؤثر على الفرق:

وأردف: “ضغط المباريات سيؤثر على كل الفرق ومن الصعب اللعب كل 4 أيام؛ فالجميع سيتأثر فنيًّا وبدنيًّا وذهنيًّا، وسنفقد رغبة لعب المباريات وهاجسنا تجهيز اللاعبين لكل المباريات بروح انتصارية، ونلعب بواقعية من خلال التعامل مع ظروف كل مباراة لكي نخرج منها بنتيجة إيجابية”.

واختتم يوسف المناعي تصريحاته قائلًا: “كل الفرق تُعاني من الإصابات بسبب ضغط المباريات مما جعل الإصابات تتفاقم والأمر يختلف من فريق لآخر، لكن لا نملك بدلاء بنفس مستوى بقية الفرق، فلاعبينا صغار في السن ولا نملك خيارات كبيرة، لكن نحاول اللعب بالإمكانيات المتاحة لدينا ونزرع الثقة في اللاعبين، لكن من المؤكد أننا سنلعب بلاعبين مميزين يلعبون بروح انتصارية عالية وهذا ما يميزنا”.

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