المنشطات تتواجد في مباراة الوحدة والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الوحدة والاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تُراقب اللاعبين

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة الوحدة والاتحاد اليوم بالجولة السابعة، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

ويتواجد فريق من لجنة المنشطات بشكل مستمر خلال المباريات الماضية، سواء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بتتويج الهلال بطلًا للمرة التاسعة في تاريخه.

الوحدة والاتحاد

ويلعب الوحدة والاتحاد عند الساعة 7:45 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الاتحاد 9 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ14 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن العين صاحب المركز الـ13.

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