المنشطات تُراقب اللاعبين في مباراةوالاتفاق النصر

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة النصر والاتفاق المقرر إقامتها، مساء اليوم الاتفاق، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تُراقب اللاعبين

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة النصر والاتفاق اليوم بالجولة السابعة، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

ويتواجد فريق من لجنة المنشطات بشكل مستمر خلال المباريات الماضية، سواء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بتتويج الهلال بطلًا للمرة التاسعة في تاريخه.

النصر والاتفاق

وتُقام مباراة النصر والاتفاق اليوم، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بفترة تراجع نتائج، حيث فاز مرة واحدة وتلقى 5 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط، وذلك بعد فوز ضمك على الأهلي.

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