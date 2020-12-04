المنشطات تُراقب اللاعبين في مباراتين بـ دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الجمعة، في مباراتين ضمن منافسات الجولة الثامنة بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

المنشطات تُتابع اللاعبين

وأشار حساب دوري الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراتي الحزم والكوكب، والجبلين مع البكيرية، وتم إبلاغ إداريي الفرق الأربعة بالإجراءات المتبعة للكشف.

وتتواجد لجنة المنشطات بشكل مستمر في المباريات، حيث تُراقب اللاعبين في معظم مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تواجد فريق منها، بالإضافة إلى لقاءات كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الشعلة ضد الخليج عند الساعة 3:05 عصرًا، فيما يحل الكوكب ضيفًا على الحزم عند الساعة 3:15، وتنطلق مباراة الجبلين والبكيرية على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية عند الساعة 3:20.

ويحل الدرعية ضيفًا على نجران عند الساعة 3:25 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الجيل ضد العدالة عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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