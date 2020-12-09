المهندس عبدالوهاب جار الله مديرًا لإدارة المنتزهات الوطنية عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

صدر، اليوم الأربعاء، قرار المشرف على القطاع الجنوبي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس غانم الجذعان بناء على ما رفعه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني بتكليف المهندس عبدالوهاب علي جار الله بالعمل مديرًا لإدارة المنتزهات الوطنية بمنطقة عسير.

ويعد المهندس عبدالوهاب جار الله من الكفاءات المشهود لها بالتميز فنيًّا وإداريًّا في إدارة الزراعة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير.

وبهذه المناسبة رفع الجار الله شكره للمهندس غانم الجذعان المشرف العام على القطاع الجنوبي وللمهندس عبدالله الويمني مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير على هذه الثقة التي حظي منها، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يساهم في تطوير العمل بما يرتقي لتحقيق رضا المسؤولين والمواطنين.

شارك الخبر