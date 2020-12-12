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“المواطن ” توثق بالصور منافسات مهرجان الدرعية للفروسية

“المواطن ” توثق بالصور منافسات مهرجان الدرعية للفروسية

2020/12/12
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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“المواطن ” توثق بالصور منافسات مهرجان الدرعية للفروسية
المواطن - الرياض تصوير : خالد الحمودي

وثقت “المواطن” بالصور جانبًا من مسابقات مهرجان الدرعية للفروسية الذي انطلق الخميس الماضي بمشاركة 118 فارساً وفارسة من أكثر من 30 دولة في العالم  ولا يزال يتواصل حتى اليوم السبت.

مهرجان الدرعية للفروسية تصوير خالد الحمودي 14

 

يذكر أن فرسان المملكة كانوا قد حصدوا أولى جوائز مهرجان الدرعية للفروسية في يومه الأول حيث حصل الفرسان عبد الرحمن المطوع، عبد الله أبا الخيل، والأمير فيصل بن فهد بن مساعد، على المراكز الثلاثة الأولى “تباعاً” في سباق قفز الحواجز “فئة نجمة واحدة” ضمن فعاليات المهرجان والتي يحتضنها مركز الدهامي في الدرعية، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية.

مهرجان الدرعية للفروسية تصوير خالد الحمودي 13

وتوج الفارس المطوع بزمن (29.19 ثانية) من دون أي خطأ، فيما حصل الفارس أبا الخيل على المركز الثاني (30.73 ثانية) بدون أي خطأ، والثالث الفارس الأمير فيصل بن فهد بن مساعد (31.89 ثانية) بدون أي خطأ.
كما حصل على المركز الرابع الفارسة الهولندية ماندي جوترد بزمن (33.36 ثانية) بدون أي خطأ، والخامس نايف الشواف بزمن (36.30) بدون أي خطأ.

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