الندية شعار مباريات الرائد والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

تتسم مباريات الرائد والفيصلي بالندية والقوة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم.

الرائد والفيصلي

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة مباراة الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الرائد والفيصلي 20 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تقاربًا شديدًا في المستويات، حيث تمكن الفريق الريداوي من الفوز 8 مرات، مقابل 7 انتصارات لعنابي سدير، وخيم التعادل على نتيجة 5 مباريات.

دوري محمد بن سلمان

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين ضد العين والهلال بهدف دون رد، فيما يسعى الفيصلي لخطف الثلاث نقاط، حيث غاب عن تحقيق الفوز آخر 4 جولات، بعدما تعادل 3 مرات وخسر مباراة.

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