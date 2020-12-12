النصر ضد الأهلي .. الراقي يزيد أوجاع العالمي ويصعد للوصافة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر ضد الأهلي- منذ قليل- بفوز الأهلي بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة النصر ضد الأهلي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم تظهر أي محاولة خطيرة من جانب النصر أو الأهلي خلال أول ربع ساعة.

وأهدر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز فرصة إحراز الهدف الأول للعالمي بعد مرور 20 دقيقة، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب أيمن يحيى.

وتحصل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله على ركلة جزاء بعد عرقلته من اللاعب عبدالباسط هندي، ولكنه أهدرها بعد صدها من قبل الحارس محمد العويس.

وتواصلت الإثارة في الشوط الأول من مباراة النصر والأهلي، ليُسجل اللاعب إدريس فتوحي الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ36 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد.

ولم يستسلم النصر، حيث أحرز هدف التعادل سريعًا عبر اللاعب أيمن يحيى بالدقيقة الـ38 بعد تمريرة بينية متقنة من النجم حمدالله.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة النصر ضد الأهلي، حاول كل من الفريقين خلق الفرص لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، وذلك في ظل تألق دفاعي وعدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وعند حلول الدقيقة الـ85 احتسب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء للنادي الأهلي، بعد عرقلة للاعب الألماني ماركو مارين.

وتمكن اللاعب إدريس فتوحي من إضافة الهدف الثاني لـ الأهلي بالدقيقة الـ89، عبر ركلة جزاء.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 16 نقطة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر، ليتلقى العالمي الهزيمة السادسة له في الدوري.

شارك الخبر