النصر يستهدف الفوز رقم 3 ضد أبها

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للظهور بشكل مميز ضد أبها اليوم، وتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج.

النصر يستهدف الفوز الثالث

ومن المقرر أن يلعب أبها ضد النصر عند الساعة 3:35 عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب النصر ضد أبها 4 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في مباراتين، وخسر لقاء، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة.

دوري محمد بن سلمان

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأبهاوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، من الفوز في مواجهة والتعادل في أخرى، وخسارة 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يُعاني العالمي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 4 هزائم وفاز في مباراة واحد فقط، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.

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