النصر يُنهي أزمة عبدالله آل سالم

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، في حل أزمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، عبدالله آل سالم لتجنب خصم نقاط من رصيده.

انتهاء أزمة عبدالله آل سالم

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن إدارة نادي النصر أغلقت، اليوم الأربعاء، قضية مستحقات الفيحاء والتي تبلغ 3 ملايين و50 ألف ريال، والتي تمثل الدفعة الأخيرة من انتقال عبدالله آل سالم إلى صفوفه.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد منحت مهلة لنادي النصر لمدة 30 يومًا من أجل سداد المبلغ، وتنتهي اليوم، ورفض الفيحاء تأجيل أو تقسيط المبلغ، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم دعم عاجل للعالمي يصل إلى مليوني ريال من أجل سداد مستحقات نادي الفيحاء، لتجنب خصم نقاط من رصيده هذا الموسم.

تفاصيل الأزمة

ورفع محامي آل سالم قضية ضد العالمي لدى لجنة الانضباط، بعدما قام العالمي باستعارته في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، ثم تم شراء عقده في صيف العام ذاته، قبل أن يعتبر النادي اتفاقية شراء عقده من صفوف الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.

وحكمت لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لصالح الفيحاء ورفضت طلب النصر إسقاط حقه في تفعيل بند شراء عبدالله آل سالم، ومنحت اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي.

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