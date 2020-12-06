الهلال الوحيد دون خسارة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أصبح الهلال هو الفريق الوحيد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي لم يتعرض للهزيمة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الهلال يتجنب الخسارة:

وكان يتشارك الهلال والشباب في تجنب الخسارة خلال منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يسقط الليوث ضد القادسية اليوم.

ولعب القادسية ضد الشباب اليوم على مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الفريق القدساوي في إلحاق الهزيمة الأولى بالليوث وحول تأخره إلى فوز بثنائية.

الزعيم ضد الرائد:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم الهلال ضد الرائد غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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