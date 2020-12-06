الهلال جاهز لمواجهة الرائد

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة نظيره الرائد، والمقرر إقامتها غدًا الاثنين.

الهلال يختتم استعداداته:

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وعمد الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، وفرض مناورة في منتصف الملعب، قبل أن يُطبق التكتيك الذي سينتهجه خلال مباراة الغد.

ويفقد الزعيم في مباراة الغد 3 لاعبين، وهم ثنائي حراس المرمى عبدالله المعيوف وحبيب الوطيان، وغوستافو كويلار، حيث واصلوا أداء برامجهم العلاجية والتأهيلية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق ذاته، وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى القصيم، تمهيدًا لمباراته ضد الرائد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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