الهلال وأبها يفوزان خارج الأرض.. والنصر يفلت من الهزيمة

المواطن - مروة نبيل

نجح الهلال وأبها في تحقيق الفوز خارج ملعبهما أمام الرائد والفتح، فيما تعادل النصر ضد الاتفاق في الوقت القاتل، وذلك في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها يتخطى الفتح بثلاثية

ولعب الفتح ضد أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الأبهاوي لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز غودوين هدفًا وسجل كارلوس ستراندبيرج، ونجح سفيان بن دبكة في تسجيل هدف النموذجي.

وبعد مباراة الفتح ضد أبها اليوم، رفع الفريق الأبهاوي رصيده 10 نقاط ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد النموذجي عند 10 نقاط أيضًا في المركز السابع.

البليهي يقود الهلال لتجاوز عقبة الرائد:

واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الرائد ضد الهلال، وانتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله علي البليهي من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 84، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 10 نقاط في المركز الثامن.

النصر يفلت من الهزيمة:

وانتهت مباراة النصر ضد الاتفاق التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث سجل العالمي هدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت القاتل من اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى 8 نقاط في المركز الـ12.

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