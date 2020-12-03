الهلال والفتح.. 10 ركلات جزاء في 4 مباريات

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال والفتح المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والفتح

ومن المقرر أن يلعب الهلال والفتح عند الساعة 5:40 مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويسعى الزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته، فيما يطمح النموذجي للاستمرار في نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل من الشباب المتصدر بـ14 نقطة، فيما يحتل النموذجي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وذلك قبل مباراة الهلال والفتح اليوم.

10 ركلات جزاء في آخر 4 مباريات

وشهدت آخر 4 مباريات جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين احتساب 10 ركلات جزاء، حيث حصل كل منهما على 5 ركلات، ونجح في تسجيل 4 وأهدر واحدة، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وتقابل الفريقان في سبتمبر 2018، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/2، وأهدر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز ركلة جزاء لصالح الأزرق، فيما سجل عبدالقادر الوسلاتي ركلتين للنموذجي.

وفي المباراة التالية التي أُقيمت في فبراير 2019 وفاز الأزرق برباعية مقابل هدف، سجل غوميز والوسلاتي من ركلتين جزاء، ولعب الفريقان في أكتوبر 2019، وانتهت بالتعادل بنتيجة 3/3، ونفذ مروان سعدان والمهاجم الهلالي الفرنسي ركلتي جزاء بنجاح.

وانتهت مباراة الهلال والفتح التي أُقيمت في أغسطس 2020 بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ونجح غوميز في تسجيل ثنائية فريقه من ركلتين جزاء، فيما أهدر مروان سعدان الركلة التي حصل عليها النموذجي.

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