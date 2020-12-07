الهلال يخطف فوزًا قاتلًا من الرائد

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الرائد ضد الهلال التي أُقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدف دون رد.

د84’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Alhilal_FC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق علي البليهي .#الرائد_الهلال pic.twitter.com/TIKjI1thA9 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 7, 2020

الرائد ضد الهلال

وبدأت مباراة الرائد ضد الهلال بتحفظ من الفريقين، وسط تألق كبير من مدافعي الفريق الريداوي، فيما استحوذ الزعيم على الكرة، واعتمد على التمرير كثيرًا، ولكن دون خطورة حقيقة على المرمى، باستثناء تسديدة غوميز التي اصطدمت بالقائم.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الزعيم الضغط أملًا في هز الشباك وخطف نقاط المباراة، وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض، وسجل ياسر الشهراني هدفًا من رأسية بعد تلقيه عرضية من كاريلو، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

واستمرت محاولات الزعيم، قبل أن ينجح علي البليهي في تسجيل هدف قاتل من كرة رأسية بعد تلقيه عرضية من الشهراني عند الدقيقة 84، لتنتهي مباراة الرائد ضد الهلال بفوز الأزرق بهدف نظيف.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

ورفع الزعيم رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 10 نقاط في المركز الثامن.

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