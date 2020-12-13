الهيئة الملكية للعلا تطلق صندوقًا عالميًّا لحماية النمر العربي من الانقراض

المواطن - العلا

أعلن وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن الهيئة بتوجيه ودعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسست الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا.

ما هو النمر العربي؟

والنمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم)، والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهي إحدى سُلالات النمور، ويُعتبر النمر العربي أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وإفريقيا، وتعتبر هذه السلالة مهددة بصورة حرجة عبر موطنها بأكمله.

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