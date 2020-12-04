الولايات المتحدة تأمل في تحصين شعبها ضد فيروس كورونا بنهاية فبراير المقبل

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال مسؤول كبير الأربعاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تحصين 100 مليون شخص ضد فيروس كورونا بحلول نهاية فبراير، أي ما يقرب من 40 في المائة من السكان البالغين في البلاد.

وقال منصف سلاوي، المستشار العلمي لبرنامج عملية (OWS) التابع للحكومة الأمريكية للصحفيين: “بين منتصف ديسمبر ونهاية فبراير، من المحتمل أن نكون قد قمنا بتحصين 100 مليون شخص”.

وتابع أن هذا سيغطي السكان المعرضين للخطر بما في ذلك كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين.

الموافقة على اللقاح

من المقرر أن يقرر منظمو إدارة الغذاء والدواء (FDA) ما إذا كانوا سيوافقون على لقاح فايزر في 10 ديسمبر ومودرنا في 17 ديسمبر.

وسيتم توزيع اللقاحات في غضون 24 ساعة بعد الحصول على الترخيص، وفي نفس اليوم الذي قيل فيه للولايات إنها ستحصل على اللقاحات بحلول ديسمبر، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إنهم سينظرون في أمر اللقاح خلال الأسابيع المقبلة.

في هذه الأثناء، يشعر الأمريكيون بالقلق إزاء انتظار لقاحات فيروس كورونا بعد أن أعطى المنظمون البريطانيون موافقة مؤقتة على لقاح فايزر، الذي تم تطويره في الولايات المتحدة.

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