اليونان تحل محل تركيا وتتولى دور القوة الجوية الرائدة للناتو في شرق المتوسط

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يستمر النزاع بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط منذ ما يقرب من العام، بسبب الانتهاكات التركية من خلال العمليات الاستكشافية لسفينتها أوروتش ريس للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وفي هذا، قال موقع ريل كلير ديفنس الإخباري العسكري المرتبط بالبنتاغون ، إن اليونان قد تتولى دور تركيا كقوة جوية رائدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق البحر المتوسط.

دور اليونان الجديد

وأضاف أن استحواذ اليونان على الطائرة المقاتلة الشبح إف -35 الأمريكية ، جنبًا إلى جنب مع قواتها الجوية الحالية التي تضم أكثر من مائة مقاتلة من طراز إف -16 ، سيجعلها حصنًا للجناح الجنوبي لحلف الناتو.

وكانت أثينا قد أبرمت صفقة مع واشنطن لشراء الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة المتقدمة وتسلمت بالفعل ست طائرات كانت معدة أصلاً للبيع إلى تركيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أزالت تركيا حليف الناتو من برنامج إنتاج وشراء طائرات F-35 في عام 2019 ردا على تسليم نظام دفاع صاروخي روسي الصنع.

وقال حلف شمال الأطلسي إن نظام إس -400 ، الذي اختبرته تركيا في أكتوبر ، يهدد أمن شبكتها الدفاعية. قال التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية إن مقاتلات F-35 أصبحت سمة رئيسية لخطط التحالف العسكري لردع العدوان الروسي.

وأضاف أن قابلية بقاء الطائرة المتطورة وتعدد استخداماتها يوفران مزايا قتالية لا يمكن لروسيا أن تضاهيها ، واعتمادها من قبل العديد من أعضاء الناتو يؤكد أن القوات الجوية المتنوعة ستتناغم بشكل فعال في القتال.

وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة تتطلع بالفعل إلى قاعدة إيراكليون الجوية في كريت لتحل محل قاعدة إنجرليك الجوية التركية كمحطة جوية للبلاد في الشرق الأوسط.

تقوية الدفاعات اليونانية

كانت اليونان قد أعلنت منذ أسابيع أنها تستعد لاستلام المئات من المدرعات المستعملة (ASVs) من الولايات المتحدة بسعر مخفض، حسبما ذكرت مجلة ناشيونال إنترست.

ووافق الكونجرس الأمريكي على بيع 1200 من طراز M1117 Guardians، التي كانت تستخدمها الشرطة العسكرية للجيش الأمريكي في السابق، هذا الصيف مقابل 83 ألف دولار لكل وحدة.

وقالت المجلة إن اليونان سيتعين عليها تزويد المدرعات بأسلحتها الخاصة حيث تم تجريد الأسلحة من المدرعات.

وكانت وسائل إعلام كشفت أن أثينا تطلب شراء مقاتلات F-35 من واشنطن رسميًا لمواجهة، نشرت المونيتور تقريرًا حول تأكيدات واشنطن حول أن أثينا تسعى لشراء إف 35 وسط تصاعد توتراتها مع تركيا، حيث أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليونان في بيان اليوم، أن أثينا سعت لشراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز f-35 من شركة لوكهيد مارتن وسط توترات مع تركيا في شرق البحر المتوسط.

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