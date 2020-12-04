اليونان تستعد لاستلام 1200 مدرعة أمريكية لتعزيز دفاعاتها

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تستعد اليونان لاستلام المئات من المدرعات المستعملة (ASVs) من الولايات المتحدة بسعر مخفض، حسبما ذكرت مجلة ناشيونال إنترست.

ووافق الكونجرس الأمريكي على بيع 1200 من طراز M1117 Guardians، التي كانت تستخدمها الشرطة العسكرية للجيش الأمريكي في السابق، هذا الصيف مقابل 83 ألف دولار لكل وحدة.

تعزيز الدفاعات اليونانية

وقالت المجلة إن اليونان سيتعين عليها تزويد المدرعات بأسلحتها الخاصة حيث تم تجريد الأسلحة من المدرعات.

وتأتي مشتريات الأسلحة من اليونان على خلفية الانتهاكات التركية الأخيرة في شرق البحر المتوسط.

كما ساءت العلاقات الأمريكية التركية بعد أن استبعدت واشنطن تركيا من صفقة شراء طائرات F-35 العام الماضي بعد تسليم صواريخ الدفاع الجوي الروسية إس -400 إلى البلاد، وفى أعقاب التوترات الشديدة بين تركيا وجيرانها في شرق البحر المتوسط بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز، وكذلك مخاوف في بعض الدول العربية بشأن نفوذ أنقرة المتزايد في المنطقة.

صفقات أخرى

وكانت وسائل إعلام كشفت أن أثينا تطلب شراء مقاتلات F-35 من واشنطن رسميًا لمواجهة، نشرت المونيتور تقريرًا حول تأكيدات واشنطن حول أن أثينا تسعى لشراء إف 35 وسط تصاعد توتراتها مع تركيا، حيث أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليونان في بيان اليوم، أن أثينا سعت لشراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز f-35 من شركة لوكهيد مارتن وسط توترات مع تركيا في شرق البحر المتوسط.

وقال السفير جيفيرى بيات في بيان: “رحبت الولايات المتحدة على أعلى المستويات باهتمام اليونان بالحصول على طائرة f-35 للقوات الجوية اليونانية”.

وطالبت أثينا رسميًا الانضمام إلى برنامج f-35 في رسالة إلى وزارة الدفاع الأمريكية، وفقًا لصحف يونانية لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، تضمنت الرسالة طلبا أوليا لعدد يتراوح بين 18 إلى 24 طائرة بحلول 2010.

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