انتقادات لاذعة ضد أردوغان لإقامة مأدبة عشاء للكاظمي وسط تفشي فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أقام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مأدبة مع موسيقى حية لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي؛ مما أثار انتقادات من المواقع الإخبارية النقدية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موقع تيلي 1 الإلكتروني: إن كل مكان مغلق في تركيا، وهناك الكثير من الأماكن التي تخضع للحجر الصحي، ولكن في منطقة أخرى، هناك أغنية ورقصة في القصر.

وأقام أردوغان، الخميس الماضي، مراسم مع الرئيس العراقي لتوقيع اتفاقيات جديدة، وحضر العشاء الذي أعقب هذا الحدث العشرات من الأشخاص الذين جلسوا على الطاولات.

وفرضت تركيا عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد يوم أمس الأحد، وأعلنت أنها ستفرض حظرًا آخر على الرحلات قبل ليلة رأس السنة الجديدة.

ويواجه المواطنون عقوبات شديدة نسبيًّا إذا تم القبض عليهم في الخارج أو بدون أقنعة، ولكن في حفل القصر يبدو أن المدعوين لا يبتعدون اجتماعيًّا.

وبحسب صحيفة صباح التركية الموالية للحكومة، “تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن منع الازدواج الضريبي في ضريبة الدخل ومنع التهرب الضريبي”.

