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انتقادات لاذعة ضد أردوغان لإقامة مأدبة عشاء للكاظمي وسط تفشي فيروس كورونا
أنقرة تسجل آلاف الإصابات والوفيات يوميًّا

انتقادات لاذعة ضد أردوغان لإقامة مأدبة عشاء للكاظمي وسط تفشي فيروس كورونا

2020/12/21
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيتقارير, العالم, حصاد اليوم
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انتقادات لاذعة ضد أردوغان لإقامة مأدبة عشاء للكاظمي وسط تفشي فيروس كورونا
المواطن - ترجمة : عمر رأفت
العناوين الفرعية
1 مأدبة عشاء وسط تفشي كورونا:
2 أردوغان وحزب العمال الكردستاني:
3 عدم وجود إجراءات احترازية:

أقام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مأدبة مع موسيقى حية لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي؛ مما أثار انتقادات من المواقع الإخبارية النقدية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موقع تيلي 1 الإلكتروني: إن كل مكان مغلق في تركيا، وهناك الكثير من الأماكن التي تخضع للحجر الصحي، ولكن في منطقة أخرى، هناك أغنية ورقصة في القصر.

مأدبة عشاء وسط تفشي كورونا:

وأقام أردوغان، الخميس الماضي، مراسم مع الرئيس العراقي لتوقيع اتفاقيات جديدة، وحضر العشاء الذي أعقب هذا الحدث العشرات من الأشخاص الذين جلسوا على الطاولات.

العراق

وفرضت تركيا عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد يوم أمس الأحد، وأعلنت أنها ستفرض حظرًا آخر على الرحلات قبل ليلة رأس السنة الجديدة.

ويواجه المواطنون عقوبات شديدة نسبيًّا إذا تم القبض عليهم في الخارج أو بدون أقنعة، ولكن في حفل القصر يبدو أن المدعوين لا يبتعدون اجتماعيًّا.

وبحسب صحيفة صباح التركية الموالية للحكومة، “تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن منع الازدواج الضريبي في ضريبة الدخل ومنع التهرب الضريبي”.

أردوغان وحزب العمال الكردستاني:

وأفاد موقع إخباري لوريان الفرنسي أن أردوغان ضغط على العراق للتعاون في طرد حزب العمال الكردستاني من شمال العراق، في الوقت الذي كرر فيه الرئيس التركي مرارًا وتكرارًا أن بلاده تعتزم التعامل مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق إذا بغداد لم تكن في وضع يسمح لها بذلك.

قبل يومين من المأدبة، كان هناك نقاش في البرلمان التركي حيث اشتكى نائب حزب الشعب الجمهوري إنجين ألتاي من الفقر والجوع في تركيا.

ورد نائب حزب العدالة والتنمية شاهين تين أن الناس يمكن أن يأكلوا الخبز الجاف، وهذا يعني أنه لا يوجد جوع.

عدم وجود إجراءات احترازية:

وتساءل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأتراك عن سبب عدم تباعد الضيوف في المأدبة اجتماعيًّا في حين أن الوباء ليس تحت السيطرة حاليًّا في تركيا.

وتساءل آخرون أيضًا عما إذا كان يمكن رؤية الضيوف على طاولة أردوغان وهم يشربون المشروب الكحولي الوطني التركي راكي.

وحظرت السلطات التركية مؤخرًا بيع الكحول في المدن الكبرى ليلًا وفي عطلات نهاية الأسبوع.


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