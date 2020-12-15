انسحاب منتخب مصر من تصفيات إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

انسحب منتخب مصر للشباب من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، بعد إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

انسحاب منتخب مصر

وقرر وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي إرسال طائرة طبية خاصة على أعلى مستوى لنقل بعثة منتخب مصر للشباب من تونس بعد أن رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل مباراته ضد ليبيا اليوم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد وافق على تأجيل انطلاق مباراة مصر وليبيا لمدة 30 دقيقة لحين حسم مصير اللقاء، قبل أن ينحسب الفراعنة على أن تعود البعثة إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء.

كورونا يضرب صفوف الفراعنة

وضربت إصابات فيروس كورونا لاعبي منتخب مصر للشباب، حيث لم تكتمل قائمة الفراعنة، نظرًا لوجود 13 لاعبًا وحارسي مرمى فقط، وهو الأمر الذي يمنع إقامة المباراة لضرورة وجود 14 لاعبًا وحارس مرمى في قائمة الفريق.

ولم تقتصر إصابات بفيروس كورونا على لاعبي الفراعنة فقط، حيث تأكد إصابة المدير الفني ربيع ياسين، وسط أنباء عن إصابة المدرب العام عبدالستار صبري أيضًا.

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