كاف يعلن إقامة كأس السوبر الإفريقي 2020 في القاهرة

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، عن إقامة كأس السوبر الإفريقي 2020 في القاهرة، بعدما كان مقررًا تنظيم المباراة في الدوحة.

كأس السوبر الإفريقي في القاهرة

وذكر كاف في بيان رسمي: “بناءً على التنسيق المشترك بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية فقد تقرر عدم إقامة توتال كأس السوبر 2020 في دولة قطر”.

وتابع: “ستقام نسخة هذا العام من كأس السوبر الإفريقي في القاهرة، حيث اتفق كاف مع الاتحاد القطري لكرة القدم على تأجيل تنظيم المباراة التي كانت مقررة في الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020″.

وأعرب رئيس كاف، أحمد أحمد عن امتنانه للاتحاد القطري والسلطات على التزامهم المستمر إلى جانب الاتحاد الإفريقي، وعلى الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها بالفعل، وسيواصل العمل بشكل وثيق مع الاتحاد المضيف من أجل إنجاح كأس السوبر 2020.

نهضة بركان ينتظر الفائز من الأهلي والزمالك

ويجمع كأس السوبر الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والفريق الفائز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويُعد الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي الفريق الفائز من الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل، لمواجهته في كأس السوبر الإفريقي.

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