انطلاق الجولة الـ7 من دوري محمد بن سلمان غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا السبت، بـ3 مباريات، على أن تُستكمل منافساتها يومي الأحد والاثنين.

ضمك ضد الأهلي

وتنطلق مباريات الغد بمواجهة ضمك ضد الأهلي عند الساعة 3:30 عصرًا، على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ويطمح الفريق الضمكاوي لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، فيما يسعى الراقي لمواصلة انتصاراته.

وقبل مباراة ضمك ضد الأهلي غدًا، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

دوري محمد بن سلمان

وتُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نظيره التعاون عند الساعة 3:35 مساءً على ملعب نادي الباطن، ويطمح السماوي تحقيق نتيجة إيجابية، فيما يأمل سكري القصيم خطف الثلاث نقاط.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الغد، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز الثامن بـ9 نقاط.

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد نظيره العين عند الساعة 5:45 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى عنابي سدير لتحقيق الفوز على أرضه، فيما يطمح الفريق العيناوي لمواصلة انتفاضته.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يحتل العين المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

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