انقسام بشأن تصريحات رئيس لجنة الحكام

المواطن - مروة نبيل

أثارت تصريحات رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، حالة من الانقسام بين النقاد الرياضيين في برنامج “الديوانية”.

رئيس لجنة الحكام يُشيد بالأداء التحكيمي:

وشدد رئيس لجنة الحكام الرئيسية على أن أداء الحكام في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين كان أفضل من التوقعات، رغم بعض الأخطاء التي شهدتها بعض المباريات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد تريساكو قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أن الخطأ في قرارات الحكم طبيعي؛ كونهم بشرًا، فمهما بلغ اجتهادهم وعملهم الجاد خلال المباريات، لافتًا إلى أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة.

انقسام بشأن تصريحات تريساكو:

وقال مساعد العبدلي: “لا أتفق مع حديث تريساكو، هناك حالات سهلة والحكم السعودي لا يذهب فيها إلى الـVAR، أتمنى من الحكم السعودي أن تكون لديه ثقة ويرتقي بأدائه.. التحكيم ليس حفظ القانون فقط، قبل حفظ القانون الشخصية”.

وتابع حمد الدبيخي: “تصريح تريساكو يُعيدني للخلف 20 عام .. سابقًا الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، أما الآن في اللقطات الغير مؤثرة فقط.. وهناك من يتعمد الخطأ بتقييم الحالة من قِبل بعض المحللين تحكيميًّا”.

وأضاف محمد الناصر: “من الطبيعي أن يدافع تريساكو عن حكامه أمام الإعلام.. لجنة الحكام لا تبادر بل نراها كردة فعل .. والتحكيم ممارسة وليس مجرّد دورات تدريبية، ولا يوجد رؤية لدى لجنة الحكام.

وشدد فواز الشريف خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، على أن أخطاء الحكام أصبحت “نكته” أكثر من أنها معاناة.

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