بالصور .. لاعب المريخ السوداني يحتفل بهدفه داخل “توكتوك” !

المواطن - محمد سمعه

خطف اللاعب السوداني سيف تيري، مهاجم نادي المريخ السوداني، الأنظار اليوم الأربعاء في مباراة إنييمبا النيجيري بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن احتفل بأحد أهدافه داخل عربة “توكتوك”.

وكانت مباراة الفريقين أُقيمت عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء معقل نادي الهلال السوداني في منطقة أم درمان بالعاصمة السودانية “الخرطوم”، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ودخل سيف تيري لاعب الفريق السوداني عربة “توكتوك” كانت متواجدة على جنبات الملعب ليسجل بداخلها ويقودها احتفالًا بهدفه الثالث وهو “الهاتريك” في شباك نادي إنييمبا.

الشوط الأول من مباراة المريخ وإنييمبا:

وكان نادي المريخ تقدم بالهدف الأول عبر سيف تيري بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله عبدالرحمن الظهير الأيمن في الفريق السوداني.

وعاد سيف تيري وأضاف الهدف الثاني للفريق السوداني في شباك إنييمبا النيجيري مع نهاية الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب عماد الصيني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق المريخ بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الـ89 تألق سيف تيري وسجل الهاتريك لفريق المريخ، ثم احتفل بهدفه داخل عربة “توكتوك” بعد أن قاد السيارة لمسافة ثم خرج منها ليعود إلى المباراة.

يذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستُقام في نيجيريا يوم الأربعاء السادس من يناير المقبل.

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