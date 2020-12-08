بالفيديو.. التعليم: عقد الاختبارات النهائية حضورياً لهؤلاء الطلاب

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التعليم ضرورة عقد الاختبارات النهائية حضورياً للطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو الذين لا يملكون خدمة الإنترنت مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

فيديو | #وزارة_التعليم: الاختبارات النهائية حضورياً للطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر "عين" وفق الإجراءات الاحترازية#الإخبارية pic.twitter.com/dAJIyEbx02 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2020

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات الشفوية والعملية ستنطلق اعتباراً من الأسبوع المقبل عن طريق منصة مدرستي، فيما سيخصص الأسبوع الجاري للمراجعة بحسب الخطة المعدة من المدارس مسبقاً.

وقالت الوزارة: “إن الاختبارات الشفوية والعملية للمواد الدراسية من مواد التعليم العام ستنطلق اعتبارًا من الأسبوع الـ16 (الأسبوع المقبل)، وذلك عن طريق منصة مدرستي، إذ سيكون الأسبوع مخصصًا لأداء الاختبارات الشفوية والعملية ومواد التقويم المستمر واستلام الأعمال والتكليفات التي يقدمها الطلاب”.

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