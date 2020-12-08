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بالفيديو.. التعليم: عقد الاختبارات النهائية حضورياً لهؤلاء الطلاب

بالفيديو.. التعليم: عقد الاختبارات النهائية حضورياً لهؤلاء الطلاب

2020/12/08
الساعة 1:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالفيديو.. التعليم: عقد الاختبارات النهائية حضورياً لهؤلاء الطلاب وزارة التعليم
المواطن - الرياض

أكدت وزارة التعليم ضرورة عقد الاختبارات النهائية حضورياً للطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو الذين لا يملكون خدمة الإنترنت مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات الشفوية والعملية ستنطلق اعتباراً من الأسبوع المقبل عن طريق منصة مدرستي، فيما سيخصص الأسبوع الجاري للمراجعة بحسب الخطة المعدة من المدارس مسبقاً.

وقالت الوزارة: “إن الاختبارات الشفوية والعملية للمواد الدراسية من مواد التعليم العام ستنطلق اعتبارًا من الأسبوع الـ16 (الأسبوع المقبل)، وذلك عن طريق منصة مدرستي، إذ سيكون الأسبوع مخصصًا لأداء الاختبارات الشفوية والعملية ومواد التقويم المستمر واستلام الأعمال والتكليفات التي يقدمها الطلاب”.


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