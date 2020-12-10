بانيغا الأكثر تمريرًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الأرجنتيني إيفر بانيغا مستوى مميزًا مع الشباب خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا يخطف الأنظار

وانضم الأرجنتيني بانيغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من إشبيلية الإسباني، وخطف الأنظار خلال مشاركته مع الليوث، قبل أن تُعطله الإصابة عن مواصلة التألق، ولكنه عاد للعب مجددًا.

ورغم غياب بانيغا لأكثر من مباراة بسبب تعرضه لإصابة بتمدد في عضلة الفخذ خلال مباراة الفتح، إلا أن النجم الأرجنتيني يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تمريرًا هذا الموسم بـ458 تمريرة، بدقة وصلت إلى 86%.

أكثر اللاعبين تمريرًا

ويحتل نجم نادي الاتحاد، البرازيلي برونو هنريكي المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ425 تمريرة بدقة 86%، يليه مواطنه إيغور روسي، حيث قام بـ405 تمريرة مع الفيصلي بدقة 90%.

ويتواجد نجم نادي الهلال، سلمان الفرج في المركز الرابع بالقائمة، حيث قام بـ394 تمريرة، ووصلت الدقيقة إلى 90%، ثم زميله الكولومبي غوستافو كويلار بـ393 تمريرة بدقة 93%، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

شارك الخبر