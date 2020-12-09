بحضور نجم النصر السابق .. باريس سان جيرمان يُسقط باشاك شهير بخماسية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد إسطنبول باشاك شهير التركي- قبل قليل- بفوز الفريق الفرنسي بخماسية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة منذ الدقيقة الثالثة عشرة، وذلك بعد أن تم تأجيلها من مساء أمس الثلاثاء حتى مساء اليوم الأربعاء؛ بسبب عنصرية الحكم الروماني سيباستيان كولتيسكو، الذي كان حكمًا رابعًا في المباراة مع المدرب الكاميروني ويبو في فريق باشاك شهير.

الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير:

وحاول الفريق الباريسي مع بداية المباراة، الضغط بقوة، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول في شباك الفريق التركي.

ونجح نيمار بطريقة مهارية جميلة في إحراز الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان بالدقيقة الحادية والعشرين، بعدما مرر الكرة من بين قدمي لاعب فريق باشاك شهير ليسددها في زاوية صعبة لم يتمكن حارس الفريق التركي من صدها.

وواصل الفريق الباريسي ضغطه بقوة، لينجح نيمار في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ39 بعد تمريرة متقنة من زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وبعد إلغاء هدف اللاعب ميتشيل باكير، عاد البي إس جي وأحرز الهدف الثالث عبر مبابي بالدقيقة الـ42 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الفرنسي بثلاثية دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان، ضغطه الهجومي بحثًا عن إضافة الهدف الرابع، ليعود نيمار ويُسجل الرابع والهاتريك بالنسبة له بالدقيقة الخمسين.

وقلص فريق باشاك شهير الفارق، وأحرز الهدف الوحيد له عبر لاعبه محمد توبال بالدقيقة الثامنة والخمسين.

واختتم اللاعب كيليان مبابي مهرجان الأهداف للفريق الباريسي بإحرازه خامس الأهداف لنادي العاصمة الفرنسية بالدقيقة الـ63 بعد تمريرة جيدة من اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، ليصعد مع فريق لايبزيج الألماني إلى دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.

نجم النصر السابق حاضر أمام الباريسيين:

وكانت المباراة شهدت مشاركة البرازيلي جوليانو لاعب النصر السابق مع فريقه باشاك شهير ضد نادي العاصمة الفرنسية.

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