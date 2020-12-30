برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كوتينيو

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فيليب كوتينيو.

إصابة كوتينيو ضد إيبار

وجلس كوتينيو على مقاعد البدلاء في مباراة برشلونة ضد إيبار، قبل أن يُشارك في الشوط الثاني، ولكنه تعرض لإصابة في الوقت بدل الضائع، ليُغادر الملعب ويُكمل الفريق الكتالوني اللقاء بعشرة لاعبين بعد إجراء جميع التغييرات.

وانتهت مباراة برشلونة ضد إيبار التي أُقيمت، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحتل البارشا المركز السادس برصيد 25 نقطة.

برشلونة يكشف تفاصيل الإصابة

وذكر برشلونة في بيان رسمي: “أظهرت الفحوص التي خضع لها لاعب الفريق الأول فيليب كوتينيو أنه أصيب في الغضروف المفصلي بالركبة اليسرى”.

وأضاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “سيتطلب العلاج الخضوع لجراحة خلال الأيام المقبلة”، ولم يوضح النادي الإسباني الفترة التي سيحتاجها لاعب البرازيل للعودة للملاعب.

وسجل صاحب الـ28 عامًا، الذي عاد إلى برشلونة هذا الموسم بعد إعارة ناجحة إلى بايرن ميونيخ، 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في جميع البطولات، وسينضم لقائمة المصابين التي تشمل جيرارد بيكيه وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو.

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