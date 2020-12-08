برشلونة يلتقي يوفنتوس ورونالدو ضد ميسي من جديد في دوري أبطال أوروبا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سيلتقي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للمرة السادسة والثلاثين على ملعب كامب نو، مساء اليوم الثلاثاء، فيما يواجه برشلونة الإسباني يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يواجه الثنائي بعضهما البعض منذ رحيل رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018 ، ومع بلوغ كلا اللاعبين الثلاثينيات من العمر ، هناك مخاوف من أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يواجهان فيها بعضهما البعض.

الأعظم في العالم:

رونالدو ، الذي يكبر ميسي بعامين، كان له بداية قوية على منافسه العظيم، لكن الأمر استغرق بعض الوقت ليصبح آلة التهديف التي كان عليها النجم البرتغالي، وبلغ ذروته في ريال مدريد حيث سجل على مدار ستة مواسم متتالية أكثر من 50 هدفًا.

في موسم 2014- 2015 المذهل، سجل 61 هدفًا في 54 مباراة فقط. في مسيرته الكروية مع سبورتينغ لشبونة ويونايتد ومدريد والآن يوفنتوس، تمكن من تسجيل 648 هدفًا في 858 مباراة.

وشهد هذا العام تسجيل لرونالدو لهدفه رقم 100 مع منتخب البرتغال ، الذي لعب معه الآن 102 مباراة من أصل 170 مباراة دولية. وعلى النقيض من ذلك ، فإن ميسي أقل غزارة بالنسبة للأرجنتين بمعدل واحد من اثنين تقريبًا برصيد 71 هدفًا من 142 مباراة.

إنجازات مبهرة:

وكان الموسم الماضي هو الأول لميسي منذ ذلك الحين الذي فشل في تجاوز 40، وكان النجم الأرجنتيني في بالغ تألقه عندما سجل 73 هدفًا في 60 مباراة مع برشلونة، و91 هدفًا في سنة 2012.

وسجل ميسي 641 هدفًا في 743 مباراة مع برشلونة، مما جعله يتخلف بسبعة أهداف فقط عن منافسه القديم في 117 مباراة أقل، فيما حصل ميسي 34 بطولة كبيرة مقارنة بـ29 لقبًا لرونالدو.

وشهدت فترة بقاء ميسي في برشلونة فوزه بعشرة ألقاب في الليغا ، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ، وستة ألقاب لكأس الملك ، وثمانية ألقاب كأس السوبر الإسباني ، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي ، وثلاث بطولات لكأس العالم للأندية، لكن المستوى الدولي، فاز فقط بالميدالية الذهبية الأولمبية مع الأرجنتين في بكين عام 2008.

وفاز رونالدو بعدد أقل من ألقاب الدوري، وهم سبعة ألقاب لكن في ثلاث دول مختلفة؛ إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، ومع ذلك 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا منهم 3 مع ريال مدريد.

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