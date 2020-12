بريطانيا أول دولة تبدأ تطعيم لقاح كورونا

المواطن - الرياض

في مؤشر جديد على بداية النهاية لفيروس كورونا الذي أربك العالم أجمع طيلة الأشهر الماضية، وتسبب في أزمة اقتصادية وإغلاق في الكثير من البلدان، بدأت بريطانيا اليوم “الثلاثاء” أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بعد توصل العالم لعدد من اللقاحات الناجحة، في محاولة مستمرة من قبل بريطانيا ودول أخرى للتخفيف من آثار الكارثة الصحية التي أدى إليها الوباء، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وتستهدف عملية التطعيم التي انطلقت اليوم، كبار السن والأشخاص الذين يقول الأطباء إن حالتهم الصحية معرّضة لخطر كبير أو الأشخاص الأكثر ضعفًا في مواجهة الوباء.

كما أن الحملة ستكون للعاملين في الخطوط الأمامية لمحاربة الوباء، وهم الأطباء وكل العاملين في المجال الصحي المعرضين للتعامل مع المرضى أو المكوث في المستشفيات.

وستكون بريطانيا بذلك أول دولة كبرى في العالم تقوم بالتطعيم بلقاحٍ لكورونا تم الاعتراف به رسميًا من قبل السلطات، ورحبت به منظمة الصحة العالمية، بعد أن كانت أيضًا أول دولة في العالم توافق على لقاح ضد الوباء، وهذا ما تفتقر إليه لقاحات روسيا والصين حتى الآن.

في سياق متصل، نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الثلاثاء تفاصيل تلقي أول شخص في العالم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.

وتلقت البريطانية مارجريت كينان، البالغة من العمر 90 عاما، جرعة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا خارج التجارب في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تطعيم سكانها.

واستيقظت كينان مبكرًا، وتلقت اللقاح في مستشفاها المحلي في “كوفنتري” بوسط إنجلترا قبل أسبوع من بلوغها 91 عامًا.

#MargaretKeenan, a 90-year-old grandmother from Britain becomes 1st person in the world to receive the #PfizerCOVID19vaccine outside of a trial following its rapid clinical approval. pic.twitter.com/Ay2rKnxnyY

— All India Radio News (@airnewsalerts) December 8, 2020