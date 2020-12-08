بريطانيا أول دولة تبدأ تطعيم لقاح كورونا

المواطن - الرياض

في مؤشر جديد على بداية النهاية لفيروس كورونا الذي أربك العالم أجمع طيلة الأشهر الماضية، وتسبب في أزمة اقتصادية وإغلاق في الكثير من البلدان، بدأت بريطانيا اليوم “الثلاثاء” أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بعد توصل العالم لعدد من اللقاحات الناجحة، في محاولة مستمرة من قبل بريطانيا ودول أخرى للتخفيف من آثار الكارثة الصحية التي أدى إليها الوباء، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وتستهدف عملية التطعيم التي انطلقت اليوم، كبار السن والأشخاص الذين يقول الأطباء إن حالتهم الصحية معرّضة لخطر كبير أو الأشخاص الأكثر ضعفًا في مواجهة الوباء.

بريطانيا أول دولة تبدأ التطعيم

كما أن الحملة ستكون للعاملين في الخطوط الأمامية لمحاربة الوباء، وهم الأطباء وكل العاملين في المجال الصحي المعرضين للتعامل مع المرضى أو المكوث في المستشفيات.

وستكون بريطانيا بذلك أول دولة كبرى في العالم تقوم بالتطعيم بلقاحٍ لكورونا تم الاعتراف به رسميًا من قبل السلطات، ورحبت به منظمة الصحة العالمية، بعد أن كانت أيضًا أول دولة في العالم توافق على لقاح ضد الوباء، وهذا ما تفتقر إليه لقاحات روسيا والصين حتى الآن.

تسعينية أول بريطانية تتلقى اللقاح

في سياق متصل، نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الثلاثاء تفاصيل تلقي أول شخص في العالم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.

وتلقت البريطانية مارجريت كينان، البالغة من العمر 90 عاما، جرعة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا خارج التجارب في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تطعيم سكانها.

واستيقظت كينان مبكرًا، وتلقت اللقاح في مستشفاها المحلي في “كوفنتري” بوسط إنجلترا قبل أسبوع من بلوغها 91 عامًا.

#MargaretKeenan, a 90-year-old grandmother from Britain becomes 1st person in the world to receive the #PfizerCOVID19vaccine outside of a trial following its rapid clinical approval. pic.twitter.com/Ay2rKnxnyY — All India Radio News (@airnewsalerts) December 8, 2020

وبدأت بريطانيا اليوم طرح لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك، لتصبح أول دولة غربية تبدأ في تطعيم عموم سكانها فيما وُصف بأنه نقطة تحول حاسمة في المعركة لدحر فيروس كورونا.

وقالت كينان، أمام مصور صحفي وطاقم تلفزيوني “أشعر بتميز كبير لكوني أول شخص يحصل على تطعيم ضد كوفيد-19”.

وأضافت “هذه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها؛ لأنها تعني أنه يمكنني أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد بعد أن كنت بمفردي معظم العام الحالي”.

وكانت كينان، تعمل مساعدة في محل لبيع المجوهرات وتقاعدت منذ أربع سنوات فقط ولها ابنة وابن وأربعة أحفاد وتظهر في لقطات الفيديو وهي تضع كمامة طبية وقميصًا أزرق وسترة أثناء تطعيم الممرضة ماي بارسونز لها باللقاح.

التطعيم يتواصل في بريطانيا

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بريطانيا بدأت صباح اليوم الثلاثاء عمليات التلقيح ضد فيروس”كورونا” المستجد من خلال لقاح طورته شركتا فايزر وبيونتك.

وأضاف هانكوك – في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) – أن 90 شخصًا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء عمليات التلقيح”، مشيرًا إلى أنه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكورونا، وستبدأ حملة التطعيم الواسعة اعتبارًا من بداية العام الجديد.

وأوضح أنه سيتم رفع القيود المفروضة في البلاد عقب تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا “.

وتعد بريطانيا من الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من (كوفيد-19)، إذ شهدت 61 ألف وفاة لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير مسار التيار من خلال طرح لقاح فايزر وبيونتك قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

مخاوف من اللقاح بأمريكا

وفي الولايات المتحدة التي بدأت هي الأخرى الاستعداد لتطعيم شعبها ضد الفيروس، انتشرت أنباء سيئة فيما يخص لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لشركة فايزر- بيونتيك الألمانية الأمريكية، الذي بدأت بريطانيا التلقيح به اليوم كأول بلد في العالم تبدأ به، حيث أعلنت فايزر أنها لا تجد ما يكفي في الوقت الحالي للشعب الأمريكي، وفق ما أوردت صحيفة الواشنطن بوست.

وأوضحت شركة الأمريكية فايزر، أنها بعد إقرارها للجرعات المنتظرة للتوزيع في المنافذ الطبية الأمريكية للفئات الأكثر احتياجًا أمام خطورة الوباء، فإنها وفي الوقت ليس لديها المزيد من الجرعات الإضافية لعدد سكان أكثر.

ووفق الصحيفة الأمريكية، فقد أخبرت فايزر البيت الأبيض، بأنها لن تتمكن من توفير كمية كبيرة من الجرعات الإضافية من اللقاح، حتى نهاية يونيو أو يوليو لتغطية حاجة الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، أن الشركة بررت ذلك، بأن الدول الأخرى، استنفدت الكميات الكبيرة من مخزون اللقاحات لديها، وهو ما يعني خلل سيضر بالصحة الأمريكية.

وحيال ذلك فقد لا يحصل الأمريكيون على لقاح فايزر بالسرعة المتوقعة إلى مختلف الولايات، وهو ما يمثل خطرًا على صحة الكثيرين.

وسبق أن أعلنت السلطات الأمريكية، أنها أبرمت اتفاقية مع فايزر لشراء 600 مليون جرعة من اللقاح، لكن يبدو إن ما تم الاتفاق عليه سيتم الأخلال به بشكل أو بآخر.

كوريا الجنوبية تؤمن اللقاح

كما أعلنت كوريا الجنوبية الوصول المبكر للقاحات كورونا المستجد (كوفيد-19) المطورة من قبل 4 شركات أدوية ومشروع اللقاح العالمي لما يبلغ عدده 44 مليون شخص، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الصحة -وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنها قدمت طلبًا مسبقًا لشراء 64 مليون وحدة من اللقاحات المطورة من قبل 4 شركات أدوية، هي أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا.

وستشتري الحكومة 20 مليون وحدة من لقاحات كل من أسترازينيكا وفايزر وموديرنا التي تتطلب جرعتين، بالإضافة إلى 4 ملايين وحدة لقاح من شركة جونسون آند جونسون الذي يتطلب جرعة واحدة.

وذكرت الوزارة إنها أبرمت اتفاقًا بالفعل مع شركة أسترازينيكا وستبرم العقود مع الثلاث شركات الأخرى في وقت لاحق من الشهر.

وستُشحَن اللقاحات التي ستغطي 88% من سكان البلاد في فبراير، ولكن الحكومة قالت إنها لم تقرر بعد متى ستبدأ برنامج تلقي المواطنين للقاح.

وقالت إنها ستشكل قوة عمل بهدف إدارة برنامج اللقاح الوطني ضخم النطاق، بما يشمل إدارة سلسلة إمدادات البرودة للقاحات التي تتطلب تحكمًا في درجة الحرارة.

وأعربت الصحة الكورية الجنوبية عن أملها في أن لقاح وعلاجات كوفيد-19 المحتملة ستساهم في تخفيف وتيرة تفشي الفيروس وعلاج الأشخاص في مراحل الإصابة المبكرة.

من جهته، قال وزير الصحة الكوري بارك نونج-هو إنه “في الوقت الذي لم يكتمل فيه بعد تطوير اللقاحات، ومازالت هناك مخاوف متعلقة بسلامتها وفعاليتها سنقرر بشكل مرن جدول التطعيم مع مراعاة عوامل مختلفة”.

شارك الخبر