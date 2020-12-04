بعد كارثة الـ5 هزائم .. 3 لاعبين الأقرب لتوديع النصر

المواطن - محمد سمعه

يمر الفريق الكروي الأول بنادي النصر بفترات عصيبة بالفترة الحالية، حيث يحتل الفريق حاليًّا المركز الـ15 “قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الخسارة من نادي أبها أمس الخميس.

وأصبح مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت، أنه يُفكر في التعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل، لإنقاذ الفريق في المباريات المقبلة.

وسيكون اللاعبون الـ3 الأقرب للرحيل عن العالمي خلال الفترة المقبلة هم الحارس الأسترالي برادلي جونز والمغربي نور الدين أمرابط والمدافع البرازيلي مايكون.

3 صفقات ثقيلة على رادار النصر:

ورغب العالمي في ضم كل من الأرجنتيني بابو جوميز صانع ألعاب نادي أتالانتا الإيطالي، والبرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب نادي جيانغسو سوننج الصيني ومواطنه لوكاس فيريسيمو مدافع الفريق الكروي الأول بنادي سانتوس البرازيلي.

وسيكون بابو جوميز بديلًا للأسترالي برادلي جونز في النصر، بينما سيكون أليكس تيكسيرا بديلًا لـ أمرابط، ولوكاس فيريسيمو بديلًا لـ مايكون.

وقبل مباراة أبها، كان المدرب روي فيتوريا تعرض لانتقادات قوية بعد خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي ضد نادي الهلال، حيث طالبت فئات عريضة من جماهير العالمي إقالته كونه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق الكروي الأول.

بديل فيتوريا في العالمي:

وسيكون بديل المدرب فيتوريا في النصر، هو المدرب الروماني دان بيترسكو الذي تقدم باستقالته من تدريب نادي كلوج الروماني مؤخرًا.

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