بلمسة جمالية .. رومارينيو يهز شباك الشباب

المواطن - محمد سمعه

تمكن البرازيلي رومارينيو، نجم نادي الاتحاد، من هز شباك نادي الشباب بالهدف الأول بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، وذلك ضمن مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

رومارينيو يُبدع في الهدف الأول:

ونجح المهاجم رومارينيو في إحراز الهدف الأول للعميد بلمسة جمالية، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

تشكيلة فريقي الاتحاد والشباب:

وجاءت تشكيلة الليث مكونة من: “أرلا، إيغور، أحمد شراحيلي، عبدالله الشامخ، فواز الصقور، إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، نواف العابد، تركي العمار، كريستيان جوانكا، عبدالله الحمدان”.

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، محمد سالم، ناصر العمران، حسين القحطاني، متعب الحربي، علي مجرشي”.

بينما جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، برونو هنريكي، رومارينيو، غاري رودريغيز، عبدالمجيد السواط، هارون كمارا”.

ويتواجد في التشكيلة الاحتياطية للعميد كل من: “فواز القرني، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، حمد آل منصور، عبدالعزيز الجبرين، خالد السميري، عبدالرحمن اليامي”.

وانطلقت المباراة اليوم بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب نادي الشباب.

يذكر أن العميد كان تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب فريق أولمبيك آسفي المغربي، بينما تأهل فريق الشباب على حساب نادي الشرطة العراقي.

وستُقام مباراة العودة بين الاتحاد والشباب في البطولة العربية يوم الرابع من يناير المقبل في مدينة جدة.

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