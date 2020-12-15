بلومبيرغ تُبرز خطة السعودية لتقديم لقاح كورونا بالمجان

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت شبكة بلومبيرغ الأمريكية طلب السعودية من المواطنين والمقيمين التسجيل في برنامج الحصول على لقاح كورونا بالمجان وذلك بعد أسبوع من الموافقة على اللقاح الخاص بشركة فايزر بيونتك.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق صحتي.

وأشارت الصحة أن التطعيم آمن وفعال وحددت الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح.

البرنامج من 3 مراحل

وحسبما ذكرت بلومبيرغ، سيكون البرنامج على ثلاث مراحل، تستهدف المرحلة الأولى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة وضعف المناعة.

وستشمل المرحلة الأولى أيضًا الأشخاص الأكثر تعرضًا للمرض، مثل العاملين في المجال الصحي مثل الأطباء.

الأولوية لكبار السن

واستندت بلومبيرغ إلى ما قالته وكالة الأنباء السعودية، واس، والتي قالت إن المرحلتين الثانية والثالثة ستستهدفان أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠.

الصحة تحث المواطنين على التسجيل

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد حث الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.

وقال الربيعة عبر تويتر : للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي.. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس.

كما أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد اللقاح الخاص بفيروس كورونا من خلال تطبيق توكلنا، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية، التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي.

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